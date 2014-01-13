لماذا يرى رونالدو وميسي وريبري أنهم الأفضل؟

كل لاعب بالتأكيد يمتلك أسبابه التي يراها مقنعة لفوزه بالكرة الذهبية.. فماذا قال الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرانك ريبري؟.

ويسترجع FilGoal.com أبرز ما قاله الثلاثي الذهبي عن الجائزة قبل حفل الأثنين.

"ربما أستحق (الجائزة) على غرار العام الماضي أو قبل عامين. أعتقد أنني أستحقق الفوز بالكرة الذهبية دائما. دائما ما أحب الفوز، ولكنني أعرف أن الأمر لا يتوقف علي. أود الفوز، ولكن أحيانا تفوز وأخرى تخسر، الأمور تسير على هذا المنوال" .. كريستيانو رونالدو

"من الرائع أن أكون ضمن الثلاثي المرشح فهذا يجعلني فخورا جدا، الجوائز الجماعية للفريق بالنسبة لي هي الأهم، وإذا لم أفز بالكرة الذهبية لن تكون نهاية العالم" .. ليونيل ميسي

"ميسي ورونالدو لاعبان كبيران يسجلان عددا كبيرا من الاهداف، لكن لسنا بصدد مقارنة الاحصائيات الآن، كل منا له أسلوب لعب مختلف، كريستيانو يسجل أهدافا كثيرة، وميسي هو الأفضل في العالم دائما، لكنه عانى من إصابات عديدة طوال العام، فلقد قمت بكل شيء، من الصعب إعطاء المزيد، لعبت كل المباريات وفزت بكل الالقاب وكان دوري حاسما، لم أعاني من إصابات، وقدمت مستويات جيدة باستمرار" .. فرانك ريبري