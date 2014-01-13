إنتاج تركيا من السيارات يرتفع 5% فى 2013

قال اتحاد مصنعى السيارات التركى فى تقرير نشره يوم الأحد إن إنتاج تركيا من السيارات ارتفع خمسة فى المئة فى 2013 ليصل إلى 1.13 مليون مركبة لكن من المتوقع أن يتراجع هذا العام مع هبوط الطلب المحلى.

وأضاف الاتحاد أن القفزة فى الإنتاج العام الماضى ترجع أساسا إلى نمو السوق فى تركيا إضافة إلى مزيد من المبيعات الخارجية بدعم من طرح طرز جديدة.

وزادت الصادرات العام الماضى 14 فى المئة إلى 828 ألف مركبة وهو ما حقق إيرادات 21.5 مليار دولار.

وتحتل صناعة السيارات فى تركيا وهى أكبر مصدر لصادرات البلاد المركز الخامس على مستوى أوروبا بحسب الاتحاد.

وقال الاتحاد إن تأثير الهبوط الحاد لليرة التركية مقابل الدولار منذ بداية العام - نتيجة عوامل من بينها الاضطراب السياسى الناجم عن تحقيق واسع النطاق فى قضايا فساد - لن يتضح إلا فى الأسابيع القادمة.

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