ننشر خطة تأمين الشرطة والقوات المسلحة للاستفتاء بمحافظة مطروح

تشهد محافظة مطروح استعدادات أمنية مكثفة، لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير، من خلال نشر قوات الجيش والشرطة، وتمركز الآليات العسكرية والمدرعات وتشكيلات الأمن المركزى بمحيط لجان الاقتراع وبالمناطق المختلفة.

أكد اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، أمس الأحد، أن عدد القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المكلفة بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور بمحافظة مطروح، 500 ضابط شرطة و2200 فرد شرطة و75 مجموعة قتالية، و6 تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الأمن، بالإضافة إلى القوات الأساسية من ضباط المرور والمرافق والخدمات الأمنية الأخرى.

وأكد مدير الأمن، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات، ووضع خطة أمنية شاملة على أعلى مستوى، لتكثيف التواجد والانتشار الأمنى، بالتنسيق مع القوات المسلحة بالمنطقتين العسكريتين الغربية والشمالية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات والراحات.

كما تم تكثفت الخدمات والتمركزات الأمنية والدوريات على الطرق، بالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح، وسيتم تأمين مقار الاستفتاء وصناديق الاقتراع من وإلى اللجان، وخطوط سير الصناديق، وتأمين انتقال رؤساء اللجان.

> وأضاف أن جميع مستلزمات لجان الاستفتاء جاهزة، وسيتم تسليمها لرؤساء اللجان والمشرفين على عملية الاستفتاء اليوم الاثنين.

وعلى جانب آخر تشارك المنطقة الغربية العسكرية والمنطقة الشمالية العسكرية فى عملية تأمين الاستفتاء داخل 8 لجان عامة تضم 207 لجان انتخابية، بالإضافة إلى تأمين الأهداف والمنشآت الهامة فى نطاق مسئولية كل منها بقوات تضم أكثر من 10 آلاف ضابط وصف وجندى.

حيث تم وضع الخطط الأمنية المشتركة بين قوات الشرطة والجيش لتأمين اللجان العامة، وهى 8 لجان بمراكز المحافظة، مقيد بها 224 ألفًا و385 ناخبًا، موزعين على 150 مركز اقتراع، بها 151 مقرا انتخابيا بمطروح، تضم 207 لجان انتخابية ولجنة للمغتربين والوافدين.

ويضم مركز مطروح 60 مركزا انتخابيا و60 مقرا و89 لجنة، بالإضافة للجنتين للوافدين بمجمع أبو بكر الصديق الابتدائى بمدينة مرسى مطروح، وعدد الناخبين 111 ألفًا و713 ناخبًا، وفى مركز النجيلة عدد المراكز 9 والمقرات 9 واللجان 9 وعدد الناخبين 7 آلاف و856 ناخبًا.

ومركز سيوة 8 مراكز و8 مقرات و11 لجنة، وعدد الناخبين 13 ألفا 593 ناخبًا، وفى مركز الحمام 21 مركزا و21 مقرا و30 لجنة، وعدد الناخبين 37 ألفا و829 ناخبًا، ومركز العلمين 5 مراكز و5 مقرات و5 لجان، وعدد الناخبين 4 آلاف 501 ناخب، وفى السلوم 6 مراكز و6 مقرات و7 لجان وعدد الناخبين 8 آلاف و100 ناخب، وفى سيدى برانى 11 مركزا و11 مقرا و15 لجنة، وعدد الناخبين 18 ألفا 134 ناخبًا، وفى الضبعة 30 مركزا و30 مقرا و31 لجنة، وعدد الناخبين 22 ألفا 659 ناخبًا.

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