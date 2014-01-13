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ترقية الدكتور القحطاني إلى درجة أستاذ

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ترقية الدكتور القحطاني إلى درجة أستاذ ترقية الدكتور القحطاني إلى درجة أستاذ

الخرج عبدالرحمن المقرن

    صدرت موافقة مدير جامعة سلمان بن عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي على ترقية الدكتور صالح بن علي القحطاني إلى درجة أستاذ بجامعة سلمان في مجال الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة سلمان بن عبدالعزيز وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة العلمي على استحقاق الدكتور القحطاني للترقية. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور القحطاني قد ركز في إنتاجه العلمي للترقية على مجالات هندسة المواد والتصنيع، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة وين الحكومية بالولايات المتحدة، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية في هذا المجال. ويشغل د. القحطاني حالياً منصب وكيل جامعة سلمان للتطوير والجودة بعد أن قضى ثلاث سنوات وكيلاً للشؤون التعليمية والأكاديمية ساهم خلالها في تطوير البرامج الأكاديمية بالكليات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات، بجانب مساهمته في إرساء وبناء قواعد التطوير والجودة في الجامعة.


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