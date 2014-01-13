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اكتشاف مثير بشأن دور القهوة فى ترطيب الجسم بالمياه

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اكتشاف مثير بشأن دور القهوة فى ترطيب الجسم بالمياه اكتشاف مثير بشأن دور القهوة فى ترطيب الجسم بالمياه

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة برمنجهام البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة تنشر لأول مرة بشأن القهوة، حيث أكد الباحثون أن تناول عدة أكواب من هذا المشروب فى اليوم كاف جداً لترطيب الجسم، وإمداده بالعناصر اللازمة له من المياه.

وتكمن غرابة هذه النتائج أنها مخالفة للمعتقدات العلمية التى توارثتها الأجيال بشأن القهوة على مدار العقود الماضية، حيث كشفت الأبحاث الطبية التى أجريت منذ زمن بعيد، وبالأخص فى عام 1928 أن هذا المشروب الأصيل له خصائص مدرة للبول، ويعمل على استنفاد المياه من الجسم، فيما كشفت النتائج الحالية أن كميات المياه الموجودة بالقهوة تعادل التأثير المدر للبول التى تحدثه، بل وتتفوق عليها بعض الشىء، وينتج عنه ترطيب الجسم المياه، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وينادى الباحثون القائمون على هذه النتائج المؤسسات الصحية على مستوى العالم بتحديث توصياتها لتشمل هذه النتائج، وخاصة مع الارتفاع الكبير فى معدلات تناول القهوة، حيث تشير الإحصاءات أن العالم يتناول يومياً 1.6 مليار فنجان قهوة يومياً.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "PLOS ONE"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع من شهر يناير الجارى.

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