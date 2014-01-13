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حسام حسن نجم المصري ينتقل للزمالك بعد الاستفتاء

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حسام حسن نجم المصري ينتقل للزمالك بعد الاستفتاء حسام حسن نجم المصري ينتقل للزمالك بعد الاستفتاء

يوقع حسام حسن نجم خط الوسط بالنادي المصري لنادي الزمالك بعد الاستفتاء حيت سيتسلم النادي المصري خطاب من الزمالك للاستغناء عن اللاعب دون صفقة تبادلية.

وكانت مفاوضات قد دارت بين المصري والزمالك للاستغناء عن خدمات اللاعب خاصة أن عقده مع النادي المصري ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له بعد انتهاء العقدأن يوقع لأي نادي كانتقال حر.

وقال اللاعب أنه يريد أكبر مكاسب مادية للنادي المصري الذي اشتهر داخل جدرانه وعرفته الجماهير المصرية كما كان كابتن منتخب في دورة لندن 2012 .

ومن جانب أخر قال ياسر يحيي القائم بعمل رئيس النادي المصري أن اللاعب من أفضل لاعبي المصري وأخلصهم والاستغناء عنة جاء لرغبته في اللعب للزمالك ولن نقف عقبة امام رغبته ونستفيد من عائد بيعه .

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