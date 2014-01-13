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وكيل فاو" الصينية: سأقول نعم للدستور ومتفائل بمستقبل صناعة السيارات

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وكيل فاو" الصينية: سأقول نعم للدستور ومتفائل بمستقبل صناعة السيارات وكيل فاو" الصينية: سأقول نعم للدستور ومتفائل بمستقبل صناعة السيارات

قال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة "وامكو – أتوموتيف" ونائب رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه متفائل بمستقبل صناعة السيارات فى خاصة فى ظل وجود استقرار سياسى وانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أنه سيشارك باستفتاء دستور 2013 ليقول نعم للدستور.

وعقب "توفيق" على الخطوة التاريخية التى أقدم عليها فى مجال الاستثمار، ومدى تأثير ذلك على مستقبل صناعة السيارات فى مصر بعد توقيعه لعقد الشراكة بين "فاو" الصينية والشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بحضور وزير الاستثمار "أسامة صالح"، وذلك لإنتاج سيارات "فاو" الصينية داخل خطوط إنتاج الشركة الهندسية مؤكدا على أن مستقبل الصناعة فى مصر بخير خاصة فى ضل حكومة واعية.

وأوضح "توفيق" أنه سوف يضخ ما يقرب من 60 مليون دولار لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بهدف تغذية السوق المحلية وتصدير ما يقرب من 50% من إنتاجها للدول الإفريقية المجاورة وكذا إنشاء مراكز بحثية لتصميم سيارة ملاكى مصرية 100%.

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