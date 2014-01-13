نادى الصعيد العام يعلن تأييده للدستور بمؤتمر جماهيرى بالإسكندرية

أعلن رشاد عثمان، رئيس نادى الصعيد بالإسكندرية، تأييد أكثر من 3 آلاف جمعية من أبناء محافظات الصعيد، وتضم أكثر من نصف مليون عضو، للدستور المقرر الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير.

وأكد "عثمان" دعمهم لجهود الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المبادرات التى يقوم بها أبناء الشعب المصرى فى دعم الدستور هى فى الحقيقة لضرب الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم الدستور الذى ينظمه نادى الصعيد العام بالإسكندرية بحضور محافظ سوهاج السابق قدرى أبو حسين والدكتور سعد الدين إبراهيم والكاتب الصحفى محمود بكرى، ووزير الاقتصاد السابق مصطفى السعيد والدكتور محمد عبد اللاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، سعدواى راغب ضيف الله ممثل القبائل العربية، وعدد كبير من أبناء الصعيد وأعضاء مجلس الشعب والشورى.

ومن جانبه، قال والد الشهيد حمادة بدر، أحد شهداء أطفال سيدى جابر، الذين ألقوا من على سطح أحد العقارات عقب ثورة 30 يونيو، إنه يدعم بكل قوة الدستور الجديد، لأنه سيكون بمثابة ضربة قوية للإرهاب، ولأنه سيأتى بحق ابنه من قاتليه.

يذكر أن المؤتمر قد واجه العديد من الانتقادات وتحفظ بعض القوى الثورية بالإسكندرية، نظرا لتواجد عدد كبير من الشخصيات العامة المحسوبة من فلول نظام مبارك، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد اللاه عضو لجنة السياسات.

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