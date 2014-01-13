محافظ مطروح يشارك في الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف

احتفلت محافظة مطروح بذكر المولد النبوي الشريف بحضوراللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، وحضور نائب مدير أمن مطروح والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح.

بدأ الاحتفال بتلاوة القارئ محمود الديب آيات من القرآن الكريم ثم ألقى كلمة الأوقاف فضيلة الشيخ إبراهيم حشاش مديرية الأوقاف بمطروح تناول فيها ذكري مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف رباه ربه فأحسن خلقه.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم مولد النبي صلي الله عليه وسلم هي ضرورة التمسك الدائم بالأخلاق النبوية في حياتنا والاستفادة منها ولا يجدر بأحد أن ينسب الحق لنفسه فقط وينكر على الآخرين ،وليس الاحتفال بالمظاهر دون العمل بسنته صلي الله عليه وسلم.

وفى نهاية كلمته أكد مدير عام الأوقاف على أهمية التعاون والتماسك من اجل رفع شان الأمة الإسلامية والإعلاء من قدرها ودوام الأمن والسلام.