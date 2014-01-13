أمطار خفيفة ومتواصلة على مناطق الدولة

استمرت أمس حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على معظم مناطق الدولة وبلغت ذروتها مساء، حيث استمر سقوط الأمطار المتفرقة على مناطق مختلفة وكانت مختلفة الشدة بوجه عام، وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أعلى كميات أمطار سقطت منذ بداية الحالة صباح (السبت) الماضي وحتى عصر يوم أمس (الأحد) بواقع 10.6 ملم في جزيرة أبو الأبيض و7.6 ملم في جبل جيس و6.8 على منطقة الجلع، كما سجلت أغلب المحطات كميات أمطار متفاوتة الشدة، فيما طرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن اليوم (الاثنين) تبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة خاصة على المناطق الشمالية ويظل البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان، ويبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم والتحسن الملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

واشار المركز الوطني إلى أن حالة عدم الاستقرار التي بدأت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي اتسمت بتراكم كميات متفرقة من السحب على مناطق عدة من الدولة صاحبها سقوط أمطار على المناطق الغربية والجزر ثم امتدت إلى بقية مناطق الدولة في ساعات الظهيرة صاحبها سقوط أمطار أغلبها خفيفة ولكن كانت متواصلة الهطول.

على رأس الخيمة

تواصل أمس هطول أمطار الخير على امارة رأس الخيمة، وتفاوتت كميات الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، في وقت استنفرت فيه الدوائر المحلية لشفط كميات المياه الناجمة عن الأمطار وتنظيم حركة السير، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقيمين.

وأدت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب الجبلية في المناطق الشمالية كما تجمعت في سماء الإمارة كميات كبيرة من السحب والغيوم ما ينذر بسقوط مزيد من امطار الخير.

قيادة الشرطة

من جهتها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

وأوضح المقدم أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بإدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالإنابة أنه بناء على توجيهات العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام الشرطة تم توزيع دوريات ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة على السائقين ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير.

وحذر النقبي أفراد المجتمع من عدم ارتياد البحر خلال اليومين المقبلين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وأكد بضرورة التواصل مع غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة في حالة التعرض لأي مكروه لا قدر الله على الأرقام التالية 999 + 998 + 072356600 + 072356611.

دائرة الأشغال

باشرت دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، بسحب المياه المتجمعة بالمناطق المنخفضة والشوارع الرئيسية بالإمارة، وقال الحمادي ان فريق التعامل مع الكوارث والازمات في الدائرة يعمل على مدار الـ24 ساعة للتعامل مع الأمطار التي هطلت وان الدائرة وضعت خطة لرصد المنخفضات الأرضية بالطرق العامة التي تسببت في اغلاق الشوارع أمام حركة السير والمرور نتيجة تجمع مياه الأمطار داخلها وذلك تمهيداً لاعادة اجراء صيانة شاملة لها حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

أسواق السمك

إلى ذلك، خلت أسواق الإمارة أمس من الأسماك الطازجة، وسط غياب معظم الأنواع وتراجع عمليات الصيد، وأرجع خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين ذلك إلى عزوف معظم الصيادين عن الخروج إلى البحر بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات سلطات حرس السواحل من الخروج للبحر في رحلات الصيد اليومية بسبب ارتفاع الموج البحري وشدة الرياح، ما أدى الى قلة المعروض من معظم الانواع مقابل زيادة الطلب على الاسماك في مثل هذا الوقت من العام خاصة في الاجازات الاسبوعية.

أمطار الخير على العين

لليوم الثاني على التوالي استمر هطول أمطار الخير والبركة المتفرقة التي عمت مدينة العين وضواحيها، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، على فترات متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد وانخفاض كبير في درجات الحرارة سيما في الفترات المسائية وأثناء الليل والساعات الأولى من الصباح.

وأمس ومنذ الصباح الباكر استمرت الهطول المطري على فترات متفرقة، شمل وسط المدينة وضواحيها، وكان أغزرها طريق العين دبي ومنطقة حفيت وخطم الشكلة ومنطقة الظاهر وناهل والمسعودي، استمرت إلى فترة الظهر، فيما عادت الأمطار للهطول في الفترة المسائية بكميات متوسطة، وسجل الطقس انخفاضا في درجات الحرارة دون 10 درجات مئوية.

وقامت إدارة الطوارئ في بلدية العين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية طوارئ، فيما كثفت شرطة المرور دورياتها على الطرقات العامة ومداخل ومخارج المدينة، محذرة من السرعة الزائدة، والتأكد من سلامة مكابح السيارات، مهيبة بالسائقين توخي الحيطة والحذر.

وقد استغل سكان المدينة والقادمون إليها من مدن الدولة الأخرى العطلة التي تزامنت وهذه الأجواء الماطرة، حيث شهدت المناطق الصحراوية والمرافق السياحية العامة، سيما في منطقة المبزرة والعين الفايضة وجبل حفيت الاستمتاع بالأمطار والأجواء الشتوية وأمطار الخير والبركة.

الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم غائما إلى غائم جزئي، مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة على المناطق الشمالية نهارا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ويكون البحر مضطربا بوجه عام في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب خاصة غربا.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم (الاثنين) ما بين 20 ـ 24 درجة للعظمى وبين 11 ـ 15 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 19 ـ 22 درجة للعظمى و15 ـ 18 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 9 ـ 15 درجة للعظمى وبين 5 ـ 9 درجات للصغرى في المناطق الجبلية.

كما يتوقع المركز أن يكون الطقس يوم غد (الثلاثاء) غائما جزئيا، ولطيف الحرارة نهارا وباردا ليلا، والرياح معتدلة السرعة بوحه عام، ونشطة أحيانا خاصة على البحر، ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية، ويحتمل تشكل الضباب على بعض المناطق.