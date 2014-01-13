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تعرف على اختيارات لاعبي الأهلي لصاحب الكرة الذهبية

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تعرف على اختيارات لاعبي الأهلي لصاحب الكرة الذهبية تعرف على اختيارات لاعبي الأهلي لصاحب الكرة الذهبية

"من سترشح لو كان يحق لك التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم؟" سؤال وجهه FilGoal.com لنجوم الأهلي.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هوية الفائز بالكرة الذهبية التي يتنافس عليها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفرانك ريبري في حفله يوم الأثنين بزيورخ.

وائل جمعة

قائد الأهلي قال: "رونالدو الأحق بالكرة الذهبية هذا العام، بعد أداء عالي قدمه مع ريال مدريد والبرتغال".

وأضاف "رونالدو كان أفضل من ميسي هذا الموسم فنيا ومهاريا".

وتابع "كما أن رونالدو يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة تنصره على ريبري".

عماد متعب

قال مهاجم الفريق الأحمر: "رونالدو الأحق بالكرة الذهبية لأنه يقدم مستويات كبيرة هذا العام".

شريف عبد الفضيل

قال: "رونالدو بدون أدنى شك الأحق بالكرة الذهبية هذا العام بفضل أدائه الكبيرة".

وتابع "كما أنه تعرض لظلم كبير المواسم الماضية بسبب اضطهاد جوزيف بلاتر".

واستدرك مدافع الأهلي "من بعد رونالدو أرشح ريبري، وسأكون سعيدا أيضا لو فاز بالجائزة".

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فيديو اليوم السابع