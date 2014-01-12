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أنشيلوتي: كان هدفنا تقليص الفارق ونجحنا في تحقيقه

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أنشيلوتي: كان هدفنا تقليص الفارق ونجحنا في تحقيقه أنشيلوتي: كان هدفنا تقليص الفارق ونجحنا في تحقيقه

برشلونة، (إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن هدف فريقه في مباراة إسبانيول التي انتهت بالفوز بهدف نظيف سجله البرتغالي بيبي كان تقليص الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة وأتلتيكو الوصيف بفارق الأهداف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة "أنا راض عن المباراة لأن الفريق لم يختل اتزانه وحاول التسجيل حتى النهاية، صحيح أننا بدأنا المباراة ببطء وعانينا في الدقائق الأولى، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك".

وأشاد المدرب بالمستوى الذي يقدمه كل من بيبي والكرواتي لوكا مودريتش حيث قال بخصوص الأول "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وحينما أتيت طالبت باستمراره".

وعن مودريتش أردف "إنه مهم على الصعيدين الدفاعي والهجومي وهذا الأمر يعطي اتزان للفريق".

وعن حفل الكرة الذهبية غدا اعتبر أن "العالم بأكمله" ينتظر فوز لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة للمرة الثانية.

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