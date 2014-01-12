سفير مصر بالكويت : 29 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في إستفتاء الدستور

قال سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سليمان إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم منذ بداية العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق، مساء اليوم الأحد، تجاوز 29 ألف صوت، مشيرًا إلى أن اللجنة الانتخابية في السفارة سوف تبدأ في وقت لاحق في فرز أصوات المصريين المقيمين الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور ومن ثم إعلان النتيجة غدا الاثنين.

وقال سليمان، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في الكويت مساء اليوم، إن العملية الانتخابية في جميع أيامها كانت منتظمة ومرت بهدوء وسلام والتزام تام و كان هناك إصرار وحماس من قبل الناخبين ولم تحدث أي مشكلات طوال فترة التصويت.

وأشاد سليمان بالروح الوطنية التي كانت على الناخبين وحبهم في المساهمة في إنجاح الدستور والأمل في استقرار أكبر لمصر.

وأعرب عن فخره واعتزازة بكافة أبناء الجالية المصرية بالكويت ودورهم الإيجابي والفعال في تنمية ودعم وطنهم لخلق مستقبل أفضل في المرحلة الانتقالية.

وأوضح سليمان أن السفارة المصرية قامت بتذليل كل العقبات التي أعترضت الناخبين منذ اليوم الأول في الاستفتاء على الدستور.

وثمن جهود دولة الكويت ووزارة الداخلية التي كثفت من وجودها الأمني في محيط السفارة خلال فترة التصويت.

ووجه السفير سليمان الدعوة لجميع وسائل الاعلام المحلية والمرئية والمسموعة في دولة الكويت لحضور عملية الفرز على الصناديق.

> أ ش أ