قيادي بالتيار الشعبي : القبض على أعضاء “مصر القوية” اليوم عودة لدولة مبارك

قال عبدالعزيز الحسيني القيادي بالتيار الشعبي معلقا على شهادة ابراهيم عيسى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك اليوم “انا حقيقي مذهول من تلك الشهادة، وليس من المعقول إن من نزل في ثورة 25 يناير ملايين الإرهابيين، و مستغرب من أنهم إستدعوا إبراهيم عيسى ليدلي بشهادته في حين أنه لم يكن في منصب مسؤول في الحكومة”، معبرا عن إندهاشه بسبب نزول إبراهيم عيسى ذاته لميدان التحرير، فلم يكن لديه وصف على هذه الشهادة.

كما أضاف الحسيني في تصريح خاص لوكالة ”ONA” للأنباء إن” القبض على 3 نشطاء سياسيين قاموا بلصق لافتات تدعو المواطنين للتصويت بلا على الدستور، إنها بادرة لعودة نظام مبارك و عودة القبضة الحديدية من جديد لقمع الصوت المعارض للتيار و السلطة، و يختلف تماما مع مبادئ الدستور الحالي، و التعامل بهذه الطريقة مع المعارضين، تكون تكون بداية الآية لسقوط و إنهيار السلطة ” .