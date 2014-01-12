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المتحدث العسكري ينشر فيديو لكلمة «السيسي» أثناء تفقده استعدادت تأمين الاستفتاء

  • مصر
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نشر العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر صفحة على «فيس بوك» لكلمة الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، أثناء تفقده استعدادات الصاعقة والمظلات لتأمين عملية الاستفتاء.

ووجه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، كلمة لجنود الجيش المشاركين في تأمين الاستفتاء، قائلا: «المهمة اللي خارجين ليها عظيمة جدًا، لأنها تتعلق بالوطن ومستقبله».

وأوضح «السيسي»، في كلمة له أثناء تفقده استعدادات الصاعقة والمظلات لتأمين عملية الاستفتاء، أن الاستفتاء على الدستور سيجرى في ظروف صعبة، ولكن «نحن دائمًا نعمل في تلك الظروف، ومستعدون في كل وقت».

وتابع: «أنا اطمنت على الاستعدادات، ومطمئن على كل القوات المشاركة في التأمين، ومصر بس مش هي اللي هتشوفكم، ولكن الدنيا كلها بتبص عليكم، وبتشوف مدى الوطنية والخلق الحسن الذي يتمتع به أبناء الجيش مع المصريين».

وأشار إلى أن «المصريين سيشاركون في الاستفتاء، وإضافة لضيوف من الخارج سيراقبون»، موجهًا رسالة للجنود: «أنتم مسؤولون عن تأمين الاستفتاء بصورة مباشرة، ولازم دايمًا تكونوا جاهزين ومستعدين من أول تنفيذ المهمة حتى نهايتها».

وطالبهم بـ«كل اليقظة والحزم والقوة»، مضيفًا: «مطمئن على قدرة الجيش والشرطة في التأمين والتصدي لأي اعتداءات، ولا نتدخل أبدًا في العملية، وموجودون فقط للتأمين والتنظيم».

وأشاد «السيسي» بجاهزية القوات والاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وإصرارهم على مجابهة التحديات، رغم الظروف الصعبة الحالية والوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها فى حماية الشعب المصرى وحقه فى التعبير عن إرادته الوطنية وإعادة بناء المستقبل.

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