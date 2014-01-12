الوصول للوزن المثالى بعد عملية بالون المعدة يحتاج لكثير من الوقت

أرسل عامر أحمد، 39 عاما، يسأل، أجريت منذ شهرين عملية لبالون المعدة، ولا ألاحظ انخفاضا ملحوظا فى وزنى حتى الآن، ولم يتغير شكل جسمى، فضلا عن شعورى ببعض التقلبات المعوية وأوجاع متنوعة فى البطن، فهل تنصحوننى بإزالتها؟.

الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أجاب على المريض السائل مؤكدا أن الكثير من المرضى الخاضعين لعمليات وضع بالون داخل المعدة قد يعانون بعض الشىء من بعض الأعراض المصاحبة لها، ولكن اطمئن فهذه الأعراض تختفى بالتدريج وبتوالى الشهور، ولكن يجب عرضك على طبيبك المتابع لحالتك والذى أجرى الجراحة بالفعل، ليحدد الأدوية التى يمكنها السيطرة على مشكلات المعدة والأوجاع التى تشعر بها.

أما عن عدم شعورك بانخفاض شديد فى وزنك حتى الآن، فهذا نابع من مفهوم خاطئ وشائع، يتم ترويجه عن جميع وسائل التخسيس، كالجراحات والأدوية وغيرها، فهذه الجراحة على وجه الخصوص تحتاج إلى وقت وصبر حتى تعطيك النتائج المأمولة فى خفض الوزن، خاصة أن الخيار الجراحى المعوى كحل للتخسيس وخفض الوزن لا يختاره الطبيب المعالج إلا فى الحالات المفرطة الوزن والذى يعد تخلها من الدهون أصعب وظهور نتائج عليها بشكل سريع أمر من دروب الخيال، لذا فوصولك للوزن المثالى المتناسب مع طولك يحتاج للكثير من الوقت حتى تشعر بفرق واضح، كما أن عليك المتابعة لدى طبيبك وعدم الإهمال فى زيارته لأنه يقوم بوزنك فى كل مرة ويعطيك معدل خسارتك الحقيقية بشكل دقيق ومنتظم، وهو ما يفيد المريض من الناحية النفسية كثيرا .

وينصح "المنيسى" المريض بعدم اتخاذ أى قرار إلا بعد العرض على الطبيب المختص، وبعد شرح جميع المنغصات التى تزعجه وعلاجها بشكل أولى بالدواء، يمكن للطبيب وحده تحديد مدى إمكانية استمرار أو إزالة بالون المعدة.

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