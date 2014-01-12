أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الوصول للوزن المثالى بعد عملية بالون المعدة يحتاج لكثير من الوقت

Google+ Print
الوصول للوزن المثالى بعد عملية بالون المعدة يحتاج لكثير من الوقت الوصول للوزن المثالى بعد عملية بالون المعدة يحتاج لكثير من الوقت

أرسل عامر أحمد، 39 عاما، يسأل، أجريت منذ شهرين عملية لبالون المعدة، ولا ألاحظ انخفاضا ملحوظا فى وزنى حتى الآن، ولم يتغير شكل جسمى، فضلا عن شعورى ببعض التقلبات المعوية وأوجاع متنوعة فى البطن، فهل تنصحوننى بإزالتها؟.

الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أجاب على المريض السائل مؤكدا أن الكثير من المرضى الخاضعين لعمليات وضع بالون داخل المعدة قد يعانون بعض الشىء من بعض الأعراض المصاحبة لها، ولكن اطمئن فهذه الأعراض تختفى بالتدريج وبتوالى الشهور، ولكن يجب عرضك على طبيبك المتابع لحالتك والذى أجرى الجراحة بالفعل، ليحدد الأدوية التى يمكنها السيطرة على مشكلات المعدة والأوجاع التى تشعر بها.

أما عن عدم شعورك بانخفاض شديد فى وزنك حتى الآن، فهذا نابع من مفهوم خاطئ وشائع، يتم ترويجه عن جميع وسائل التخسيس، كالجراحات والأدوية وغيرها، فهذه الجراحة على وجه الخصوص تحتاج إلى وقت وصبر حتى تعطيك النتائج المأمولة فى خفض الوزن، خاصة أن الخيار الجراحى المعوى كحل للتخسيس وخفض الوزن لا يختاره الطبيب المعالج إلا فى الحالات المفرطة الوزن والذى يعد تخلها من أصعب وظهور نتائج عليها بشكل سريع أمر من دروب الخيال، لذا فوصولك للوزن المثالى المتناسب مع طولك يحتاج للكثير من الوقت حتى تشعر بفرق واضح، كما أن عليك المتابعة لدى طبيبك وعدم الإهمال فى زيارته لأنه يقوم بوزنك فى كل مرة ويعطيك معدل خسارتك الحقيقية بشكل دقيق ومنتظم، وهو ما يفيد المريض من الناحية النفسية كثيرا .

وينصح "المنيسى" المريض بعدم اتخاذ أى قرار إلا بعد العرض على الطبيب المختص، وبعد شرح جميع المنغصات التى تزعجه وعلاجها بشكل أولى بالدواء، يمكن للطبيب وحده تحديد مدى إمكانية استمرار أو إزالة بالون المعدة.

للمزيد من أخبار الصحة والطب...

كيف تدمر "مناعة" جسمك دون أن تدرى؟

قلة شرب الماء والتعرض للشمس يسببان شيخوخة الجلد فى العشرينيات

الأغذية الغنية بالألياف تقلل مشاكل حساسية الصدر والجهاز التنفسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365