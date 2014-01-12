ظهور البقع الحمراء بالعين نتيجة لضعف الأوعية الدموية

العين مرآة كل شخص، فإذا ظهرت عندك بقع حمراء على سطح العين، وتكون هذه البقع نتيجة لبعض الأسباب التى أدت إلى ضعف الأوعية الدموية فى العين، فلابد من زيارة سريعة إلى الطبيب.

يقول الدكتور محمد مجدى، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الزقازيق، إن وجود بقع حمراء صغيرة تظهر على سطح العين تكون نتيجة لوجود نزيف تحت ملتحمة العين يحدث بحالات كثيرة فى الأوعية الدموية، كالهشاشة أو نوع من سيولة بالدم، أو عند التعرض لإصابات مباشرة للعين والاصطدام بجسم غريب.

ويضيف أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الزقازيق، أن ظهور البقع الحمراء تكون نتيجة لضعف الأوعية الدموية، نتيجة لبعض الأسباب، كارتفاع ضغط الدم الشديد، والإمساك والعطس الشديد، فقد يؤدى ذلك إلى انفجار فى الأوعية الدموية، فتنتشر هذه البقع الحمراء فى العين بالوقت، ووفقا للجاذبية، ويتغير لونها من أحمر إلى أحمر داكن، ولا يوجد منها ضرر على الإطلاق.

ويوضح "محمد"، أنه توجد بعض البقع الأخرى يكون لونها بنى وأصفر، فتكون هذه البقع نوعا من الصبغيات ولأورام الحميدة بالملتحمة، وتكون عبارة عن تجمع صبغى يتجمع فى الملتحمة، هذه البقع تكون ورما حميدا لا يوجد منه أى ضرر إلا فى حالة وجود اتساع فى حجمها بشكل ملحوظ أو يتغير اللون ففى هذه الحالة، يتحول الورم من حميد إلى خبيث ففى هذه الحالة يتم استئصال هذا التجمع الصبغى.

وفى حالة ظهور بعض البقع الحمراء، وبنية اللون والصفراء، يتم إعطاء الشخص فى هذه الحالات فيتامينات سى حتى تساعد على التئام الأنسجة والأوعية الدموية.

للمزيد من أخبار الصحة والطب...

كيف تدمر "مناعة" جسمك دون أن تدرى؟

قلة شرب الماء والتعرض للشمس يسببان شيخوخة الجلد فى العشرينيات

الأغذية الغنية بالألياف تقلل مشاكل حساسية الصدر والجهاز التنفسى