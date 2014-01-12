روما يؤمن وصافة الكالتشو برباعية فى مرمى جنوى

حافظ روما على وصافة الدوري الإيطالي بفوز ساحق اليوم على ضيفه جنوى برباعية نظيفة في الجولة الـ19 من عمر الكالتشو، نقلا عن وكالة الانباء الاسبانية.

وأنهى “الذئاب” مرحلة الذهاب من البطولة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

واقتنص فريق المدرب الفرنسي رودي جارسيا النقطة 44 ، مقابل 23 نقطة لجنوى صاحب المركز العاشر.

افتتح اليساندرو فلورينزي التسجيل بطريقة رائعة من ضربة خلفية مزدوجة استثنائية (ق25).

> وضاعف “الملك” والقائد فرانشيسكو توتي النتيجة من تسلم لتمريرة الإيفواري جيرفينيو وتسديدة أرضية اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت مسارها للشباك (ق30).

واختتم البرازيلي مايكون الشوط الأول بالتوقيع على الهدف الثالث بعد تلقيه عرضية فلورينزي في غياب الرقابة الدفاعية ليسدد بأريحية في الشباك (ق43).

واختتم المدافع المغربي المهدي بن عطية الرباعية من ضربة رأسية حول بها ركنية نفذها توتي (ق52).

> ولم يضاعف روما الحصة التهديفية رغم تعرض البرازيلي فرانسيلينو لاعب جنوى للطرد في الدقيقة 60.