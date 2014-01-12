أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

روما يؤمن وصافة الكالتشو برباعية فى مرمى جنوى

Google+ Print
روما يؤمن وصافة الكالتشو برباعية فى مرمى جنوى روما يؤمن وصافة الكالتشو برباعية فى مرمى جنوى

روما في مباراة سابقة

 

حافظ روما على وصافة الدوري الإيطالي بفوز ساحق اليوم على ضيفه جنوى برباعية نظيفة في الجولة الـ19 من عمر الكالتشو، نقلا عن وكالة الانباء الاسبانية.

وأنهى “الذئاب” مرحلة الذهاب من البطولة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

واقتنص فريق المدرب الفرنسي رودي جارسيا النقطة 44 ، مقابل 23 نقطة لجنوى صاحب المركز العاشر.

افتتح اليساندرو فلورينزي التسجيل بطريقة رائعة من ضربة خلفية مزدوجة استثنائية (ق25).
> وضاعف “الملك” والقائد فرانشيسكو توتي النتيجة من تسلم لتمريرة الإيفواري جيرفينيو وتسديدة أرضية اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت مسارها للشباك (ق30).

واختتم البرازيلي مايكون الشوط الأول بالتوقيع على الهدف الثالث بعد تلقيه عرضية فلورينزي في غياب الرقابة الدفاعية ليسدد بأريحية في الشباك (ق43).

واختتم المدافع المغربي المهدي بن عطية الرباعية من ضربة رأسية حول بها ركنية نفذها توتي (ق52).
> ولم يضاعف روما الحصة التهديفية رغم تعرض البرازيلي فرانسيلينو لاعب جنوى للطرد في الدقيقة 60.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا