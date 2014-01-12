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إحالة 684 متهما للجنايات بعد تورطهم فى أحداث العنف بالمنيا

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إحالة 684 متهما للجنايات بعد تورطهم فى أحداث العنف بالمنيا إحالة 684 متهما للجنايات بعد تورطهم فى أحداث العنف بالمنيا

12 يناير 2014 | 8:08 مساءً

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الاعتداء على أقسام الشرطة

الاعتداء على أقسام الشرطة

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا إحالة 684 متهماً جديداً لمحكمة الجنايات بالمنيا لتورطهم في اقتحام وحرق قسم شرطة العدوه شمال غربي المحافظة، وتهريب المساجين والاستيلاء علي الاسلحه وقتل رقيب شرطه ومواطن والشروع في قتل اخرين عقب فض اعتصامي رابعه والنهضه.

وصرح مصدر قضائي ان المتهمين يواجهون تهم القتل العمد والشروع في القتل والاضرار بالمال العام والحرق العمد والتسبب في قتل رقيب الشرطه محمود محمد قطب، وأحد المواطنين ويدعي محمد مصطفي عبد الرازق والشروع في قتل 6 أخرين.

وتمكنت اجهزة الامن من ضبطهم تنفيذا لقرار النيابه العامه باحضارهم لتورطهم في احداث العنف والشغب بعد فض اعتصامي رابعه والنهضه يوم 14 أغسطس الماضي.

2014-01-12

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