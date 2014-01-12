مدير أمن بورسعيد يحذر من أى خروج عن القانون خلال يومى الاستفتاء

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الاستنفار الأمنى استعدادا للاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى وذلك تأهبًا لاستقبال 453377 ناخبا الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، موزعون على 98 لجنة عامة بعدد 112 مقرا انتخابيا بهم 254 لجنة فرعية تتضمن 508 صناديق انتخابية.

وقال مدير أمن بورسعيد اللواء محمد الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن هناك خطة تأمينية شاملة للعملية الانتخابية بداية من تأمين الناخب والمراكز الانتخابية واللجان ومحيطها وكذا تأمين القائمين على الإشراف من الهيئات القضائية وأمناء اللجان إلى جانب التأمين المكثف لكافة المنشات الحيوية وخاصة المجرى الملاحى لقناة السويس والمعديات والمنافذ الجمركية والمنشآت الشرطية.

وفى تحذير شديد اللهجة، قال اللواء الشرقاوى إن أى خروج عن القانون أو محاولة لإثارة الشغب أو أى محاولات لاعتراض طريق الناخبين سوف يواجه بكل قوة وقسوة وحزم وغير مسموح إطلاقا المساس بهيبة الدولة وسلطاتها وسوف يطبق القانون على الجميع.

وناشد مدير الأمن مواطنى بورسعيد بتكثيف المشاركة فى الاستفتاء لصناعة الاستقرار والأمن وإعادة هيبة مصر لرأب الصدع الذى أصابها فى الفترة الماضية.

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