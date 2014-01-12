محافظ الإسماعيلية يحتفل بالمولد النبوى فى "مجمع الزهراء"

شهد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة الاحتفالية الدينية التى نظمتها مديرية أوقاف الإسماعيلية بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف والتى أقيمت بمسجد مجمع الزهراء بالإسماعيلية، وذلك بعد أداء شعائر صلاة المغرب ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد اللطيف شحاتة إمام وخطيب مسجد الحفنى.

وأكد الشيخ على عسل وكيل مديرية أوقاف الاسماعيلية فى كلمته على ذكرى ميلاد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والدروس المستفادة والعبر من التأسى بالرسول الكريم القدوة والرحمة المهداة إلى العالمين وسماحة الدين الإسلامى الحنيف، الذى يدعو إلى التعاون على البر والتقوى ونبذ الفرقة والتوحد بين صفوف الجميع.

كما أشار الشيخ محمد زين مدير إدارة أوقاف الاسماعيلية الى ان الدين الاسلامى هو دين الوسطية والاعتدال والذى يؤكد على نشر العدالة والمساواة بين الجميع واحترام الرأى، والرأى الآخر والحفاظ على أمن وأمان الوطن والمصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى رسالة النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية كلها وما أوصانا به من التأخى والتراحم بين الجميع حتى ترقى الأمم وتتقدم الى الأمام دائما وأبدا.

حضر الاحتفالية الشيخ محمد عليوة وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية والعميد عصام شادى مدير إدارة مرور الاسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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