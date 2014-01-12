حركة فتح تحيى ذكرى انطلاقتها بمهرجان جماهيرى فى مخيم البداوى بلبنان

نظمت حركة فتح فى منطقة شمال لبنان، مهرجانًا جماهيريًا، اليوم الأحد، فى مخيم البداوى قرب مدينة طرابلس، إحياء لذكرى انطلاقتها التاسعة والأربعين، بحضور أمين سر إقليم الحركة فى لبنان رفعت شناعة.

وقد ألقى مسئول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى شمال لبنان أركان بدر، كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المنظمة كانت ولا تزال البيت الجامع لكل أبناء وفصائل الشعب الفلسطينى والممثل الشرعى والوحيد له فى الوطن وفى الشتات.

وأكد بدر، أن كل فصائل المنظمة تتفق على الثوابت الفلسطينية، ولكن هناك بعض التباين فى توقيت العودة إلى المفاوضات، مشددًا على رفض الفلسطينيين لمشاريع الاستهداف والتفجير المتنقل لأمن وسيادة لبنان وعلى حياد الشعب الفلسطينى ونأيه بنفسه عن مغبة ما يجرى فى لبنان.

وألقى قصى الحسين كلمة باسم الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى، حيا فيها انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح. معتبرًا أنها عبرت ولا تزال تعبر عن استلهام القادة المؤثرين الأوائل للوجدان العربى والإسلامى والأممى، الذى تأكد تاريخيا من خلال التلاحم بين الشعوب لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطينى، من خلال التلاحم الشعبى اللبنانى الفلسطينى المقاوم، الذى أرسى قواعده الزعيم الشعبى كمال جنبلاط والزعيم الفلسطينى ياسر عرفات.

وأكد أن الحزب التقدمى الاشتراكى كان ولا زال يلتزم دعم القضية الفلسطينية حماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعتبات المسجد الأقصى فى الوقت الذى يتخلى عنها النظام الرسمى العربى.

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