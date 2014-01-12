مقتل وإصابة 17 شخصًا فى قصف مدفعى ردًا على هجوم مسلح بالعراق

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الأحد، بأن 17 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح فى قصف مدفعى نفذه الجيش العراقى ردًا على هجوم مسلح قام به مجهولون على نقاط تفتيش عسكرية فى قضاء أبو غريب غربى بغداد.

وقال المصدر، إن الجيش العراقى قصف مساء اليوم الأحد بالمدفعية قريتى زوبع والنصر والسلام وسط أبو غريب غربى العاصمة بغداد، ردًا على هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف نقاط تفتيش تابعة للجيش فى هاتين القريتين، وأضاف المصدر، أن عددًا من الأسر فى القريتين نزحت من المنطقة بسبب القصف.

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