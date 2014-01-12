وزيرة الإعلام تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

كتب : انتصار حسني الأحد 12-01-2014 18:20

دعت د. درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، الشعب المصري للخروج بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والوقوف ضد من يحاول أن يُعرقل مسيرته نحو بناء الدولة الحديثة.

وأكدت وزيرة الإعلام أن الشعب المصري العظيم الذى أبهر العالم في ثورتي يناير ويونيو، سيخرج أيضاً بنفس القوة ليؤكد للعالم أنه يمارس حقه الديموقراطي بمنتهى الحرية، وليصنع مستقبله بيده، لينفذ أولى خطوات خارطة المستقبل، وأنه قادر على استكمال بناء مؤسسات الدولة للخروج بمصر من هذه المرحلة لينطلق إلى مرحلة الإنتاج والبناء.