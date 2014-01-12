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عصام الأمير يعيد "استاد النيل" للعاملين بـ"نايل سبورت".. وبرنامج جديد لمدحت شلبي علي "الفضائية المصرية"

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عصام الأمير يعيد "استاد النيل" للعاملين بـ"نايل سبورت".. وبرنامج جديد لمدحت شلبي علي "الفضائية المصرية" عصام الأمير يعيد "استاد النيل" للعاملين بـ"نايل سبورت".. وبرنامج جديد لمدحت شلبي علي "الفضائية المصرية"

كتب : انتصار حسني منذ 37 دقيقة

نفى المخرج احمد شكرى، رئيس قناة نايل سبورت، في تصريح لـ"الوطن" كل ما تردد بخصوص اعتداء العاملين بالقناة على عصام الامير، رئيس الاتحاد، اليوم، اعتراضا على منح مدحت شلبي برنامج "استاد النيل"، واكد "شكري" ان "الأمير" قد عقد اجتماعا مع المذيعين هناء حمزة وطارق سعدة لحل مشاكل العاملين في القناة.

من جانبها قالت هناء حمزة ان عصام الأمير وافق على إعادة برنامج "استاد النيل" مرة اخرى الى العاملين بالقناة، علي ان يتم عرضه على "نايل سبورت" فقط بترددها الارضى والفضائي، فى حين سيقوم الاعلامى مدحت شلبي بعمل استوديو تحليلي اخر يعرض على القناتين الثانية والفضائية المصرية بترددهما الارضى والفضائى.

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