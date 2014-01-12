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الفاصوليا والفول والعدس لحماية الجسم من الإصابة بالسرطان

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الفاصوليا والفول والعدس لحماية الجسم من الإصابة بالسرطان الفاصوليا والفول والعدس لحماية الجسم من الإصابة بالسرطان

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض فتكا بالصحة العامة، نظرا لما يسببه من مخاطر متعددة على المرء وما يسببه من دمار للصحة العامة.

أوضح الدكتور سعد زياد، استشارى أمراض المناعة، قائلا، إن السرطان مثله مثل باقى الأمراض يتطلب نوعا من الحرص عند التعامل معه حتى يمكن تجنب كافة الأضرار، التى قد يسببها وللوقاية من مرض السرطان ينصح بالإكثار من تناول الأغذية ذات المصدر النباتى، لأنها تحافظ على الصحة العامة وتقضى على مرض السرطان، ومن أمثلتها الفاصوليا والفول والعدس مع محاولة التقليل قدر الإمكان من تناول الأغذية الدسمة لأن تلك الأغذية تزيد من احتمالية التعرض لسرطان القولون والرئة ومحاولة الحد من تناول الأطعمة ذات الملح الكثير لأنها تزيد إمكانية التعرض لسرطان المعدة مع عدم اللجوء لحفظ المواد الغذائية بطريقة خاطئة وحفظها بطريقة صحيحة فذلك يجعلها يقلل من كمية الأضرار التى تلحقها بالجسم مع الإكثار من تناول الطعام الصحى وتجنب قدر الإمكان تناول اللحوم المشوية والتقليل من التى تضر الجسم وتسبب له العديد من المتاعب.

وللتقليل من احتمالية التعرض لمرض لسرطان يجب التقليل قدر الإمكان من التدخين لأنه يضر بالصحة العامة ويسبب مشاكل متعددة والحرص على ممارسة الرياضة، لأنها تحمى الجسم من احتمالية الإصابة بالسرطان.

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