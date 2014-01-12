وزير خارجية سورية: مستعدون للتعاون لإيصال المساعدات إلى كافة السوريين

أبدى وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الأحد، استعداد النظام للتعاون فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين ، وذلك خلال لقائه بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذى يزور دمشق حاليا.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن المعلم إعلانه عن "استمرار تعاون الحكومة السورية التام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لانجاح مهمتها فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المدنيين من السوريين الذين هم بحاجة إليها ودون تمييز".

واتهم المعلم مقاتلى المعارضة بعرقلة هذه الجهود، قائلا أن حكومته مستعدة للتعاون "بالرغم من الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة والتى تؤدى إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".

ونقلت الوكالة عن مورير ترحيبه بتسريع الحكومة السورية "الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح مهمتها"، مبينا "سعيه الحثيث للتنسيق مع السلطات السورية ومع منظمة الهلال الأحمر السورى لتحسين الوضع الإنسانى وتجاوز العقبات التى تطرأ على العمل الميدانى للمنظمة"وذلك حسبما ذكرت سانا .

ويتعرض العديد من المناطق فى سورية لحصار تفرضه قوات الرئيس السورى بشار الاسد معللة ذلك بتواجد مقاتلى المعارضة فيها الأمر الذى انعكس على ظروف المعيشة فيها، إذ تعانى من نقص فى الغذاء والدواء، ما أدى إلى وفاة العديد جراء ذلك.

يشار إلى أن سورية تشهد قتالا بين القوات السورية والمعارضة المسلحة منذ أكثر من عامين ونصف العام ما أسفر عن مقتل أكثر من 115 الف شخص بحسب المم المتحدة.

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