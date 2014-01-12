أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من 1.5 مليار فى مؤتمر للتبرع لسوريا

Google+ Print
الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من 1.5 مليار فى مؤتمر للتبرع لسوريا الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من 1.5 مليار فى مؤتمر للتبرع لسوريا

قالت منسقة الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة، فاليرى آموس، اليوم الأحد، إن المنظمة الدولية تأمل فى أن يجمع مؤتمر للمتبرعين لأغراض الإغاثة في سوريا يعقد في الكويت هذا الأسبوع ما يزيد عن مبلغ 1.5 مليار دولار، الذى جمع العام الماضى.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة، أن الحرب أدت إلى مقتل ما يربو على 100 ألف شخص ولجوء ما يزيد على مليونين خارج الحدود، فضلا عن نزوح أربعة ملايين آخرين داخل البلاد.

وقالت آموس التي التقت بمسئولين حكوميين وزارت بعض النازحين، إن الوضع يتدهور.

وأضافت "الأعداد ترتفع ارتفاعًا حادًا سواء فيما يخص عدد الناس الذين نحتاج إلى مساعدتهم هنا في سوريا أو عدد النازحين."وتابعت "لا أعرف متى سيمكنهم العودة إلى ديارهم. كلهم يستعجلون العودة."

وقالت آموس، إن زهاء 2.5 مليون شخص فى أماكن يصعب على موظفى الإغاثة الوصول إليها، بسبب القتال أو لأنها محاصرة من جانب القوات الحكومية أو قوات المعارضة المسلحة.

وأضافت "هناك أناس فى تجمعات سكنية لم نتمكن من الوصول إليها بالمرة أناس في مجتمعات محاصرة سواء من جانب القوات الحكومية أو قوات المعارضة لم يتمكنوا من مغادرتها، ولا يمكن توصيل إمدادات الإغاثة إليها."

واستعمل مبلغ 1.5 مليار دولار الذى جمعته الأمم المتحدة فى مؤتمر العام الماضى فى الكويت فى إمداد المنكوبين بالغذاء والدواء ومياه الشرب والمأوى داخل سوريا، وفى البلدان المحيطة بها.
> وقالت آموس "نأمل في أن نجمع ما يزيد على ذلك هذه المرة. وسنستمر بطبيعة الحال فى جمع أموال خلال العام."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365