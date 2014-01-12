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وزير لبنانى: الأجواء إيجابية ومفتوحة باتجاه الوصول إلى تشكيل الحكومة

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وزير لبنانى: الأجواء إيجابية ومفتوحة باتجاه الوصول إلى تشكيل الحكومة وزير لبنانى: الأجواء إيجابية ومفتوحة باتجاه الوصول إلى تشكيل الحكومة

أكد على حسن خليل وزير الصحة اللبنانى والمعاون السياسى لرئيس مجلس النواب نبيه برى أن مسار تشكيل الجديدة يتطور إيجابا والنقاش مفتوح والاتصالات قائمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
> وقال خليل - فى تصريحات له اليوم - إنه لا يمكن الكلام عن حسم بموضوع تشكيل الحكومة بشكل نهائى ولكن الأجواء إيجابية ومفتوحة باتجاه الوصول إلى التشكيلة.
> وأضاف أن حركة الاتصالات لم تكن موسعة أمس السبت ولكن الرئيس ميشال سليمان التقى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وقد يكون هذا الأمر أعطى دفعا ، مبديا الأمل فى أن تظهر الأمور بشكل أوضح خلال الساعات المقبلة.
> وشدد خليل على أن إرادة قوى 8 آذار واضحة فى الوصول إلى تشكيل حكومة جامعة وقدمت وجهة نظر عامة دون الدخول بالتفاصيل لأن هناك حاجة إلى أن يحسم الطرف الأخر القرار بشكل واضح.
> وأشار إلى أن فريقه السياسى يريد الوصول إلى حكومة جامعة تمثل كل القوى دون استثناء لأحد وقادرة على قيادة المرحلة وعلى خلق مناخات أفضل تمهد للدخول باستحقاق رئاسة الجمهورية بأجواء أفضل.
> ودعا إلى الإسراع فى تشكيل الحكومة لأنه لا أحد يعرف تطور الأمور فى لبنان بحيث تعود الأمور إلى العرقلة، مؤكدا على أهمية التقاط اللحظة التى تحمل إرادات خيرة وإيجابية وعدم تفويتها والإسراع فى إنجاز التفاهم وعدم البقاء فى الدوران حول نقاط أصبحت واضحة.

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