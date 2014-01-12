أحمد عيد: أفاضل بين الاحتراف في ليبيا أو الكويت

كشف أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك عن تلقيه عروض احتراف من أهلي بني غازي الليبي والقادسية الكويتي.

وقال عبد الملك لـFilGoal.com "أهلي بني غازي الليبي يريد ضمي، وكذلك القادسية الكويتي ومازلت أفاضل بين العرضين."

وأضاف عبد الملك "المقابل المالي في العرضين واحد، أميل إلى الكويت لاستقرار الأوضاع فيها عن ليبيا، ولكن أهلي بني غازي يدربه طارق العشري مدربي السابق والذي لن أشعر مع بغربة."

وكان عبد الملك قد طلب الرحيل عن البيت الأبيض، لتأخر حصوله على مستحقاته المتبقية والتي تبلغ مليون جنيه.

وبدأ حلمي طولان المدير الفني للفريق الأبيض بالفعل اللعب بدون أحمد عيد عبد الملك، تمهيدا لرحيله.