أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد عيد: أفاضل بين الاحتراف في ليبيا أو الكويت

Google+ Print
أحمد عيد: أفاضل بين الاحتراف في ليبيا أو الكويت أحمد عيد: أفاضل بين الاحتراف في ليبيا أو الكويت

كشف أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك عن تلقيه عروض احتراف من أهلي بني غازي الليبي والقادسية الكويتي.

وقال عبد الملك لـFilGoal.com "أهلي بني غازي الليبي يريد ضمي، وكذلك القادسية الكويتي ومازلت أفاضل بين العرضين."

وأضاف عبد الملك "المقابل المالي في العرضين واحد، أميل إلى الكويت لاستقرار الأوضاع فيها عن ليبيا، ولكن أهلي بني غازي يدربه طارق العشري مدربي السابق والذي لن أشعر مع بغربة."

وكان عبد الملك قد طلب الرحيل عن البيت الأبيض، لتأخر حصوله على مستحقاته المتبقية والتي تبلغ مليون جنيه.

وبدأ حلمي طولان المدير الفني للفريق الأبيض بالفعل اللعب بدون أحمد عيد عبد الملك، تمهيدا لرحيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع