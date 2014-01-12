' تتويج الأهلي بلقب الأفضل في إفريقيا يحسب للجهاز الفني '

(/أ ش أ/) - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن فوز الفريق بجائزة أفضل نادي في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، يحسب للجهاز الفني مع اللاعبين لما بذلوه داخل الملعب.

وأضاف أن الجائزة تظل استثنائية في ظل توقف النشاط الرياضي لسنتين تقريبا.

وأكد عبد الحفيظ فيما أبرزه الأهلي عبر موقعه الالكتروني أن دوافع اللاعبين كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.

وتابع "أيضا فوز أبو تريكة بلقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء للمرة الثالثة في تاريخه جاء بعد تعب وبذل مجهود كبير مع اللاعبين في الفريق والسعي وراء هدف واحد وهو البطولات".