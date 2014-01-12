أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' تتويج الأهلي بلقب الأفضل في إفريقيا يحسب للجهاز الفني '

Google+ Print
' تتويج الأهلي بلقب الأفضل في إفريقيا يحسب للجهاز الفني ' ' تتويج الأهلي بلقب الأفضل في إفريقيا يحسب للجهاز الفني '

(/أ ش أ/) - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن فوز الفريق بجائزة أفضل نادي في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، يحسب للجهاز الفني مع اللاعبين لما بذلوه داخل الملعب.

وأضاف أن الجائزة تظل استثنائية في ظل توقف النشاط الرياضي لسنتين تقريبا.

وأكد عبد الحفيظ فيما أبرزه الأهلي عبر موقعه الالكتروني أن دوافع اللاعبين كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.

وتابع "أيضا فوز أبو تريكة بلقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء للمرة الثالثة في تاريخه جاء بعد تعب وبذل مجهود كبير مع اللاعبين في الفريق والسعي وراء هدف واحد وهو البطولات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع