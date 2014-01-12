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عمر جمال ينضم إلى الزمالك بنهاية الأسبوع

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عمر جمال ينضم إلى الزمالك بنهاية الأسبوع عمر جمال ينضم إلى الزمالك بنهاية الأسبوع

يقوم عمر جمال لاعب الإسماعيلي الأسبق وأهلي طرابلس السابق بالتوقيع على عقود انضمامه إلى الزمالك يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وقال أيمن يونس عضو مجلس إدارة البيت الأبيض لـFilGoal.com "سيتم توقيع العقود يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير."

وأضاف يونس "اتفاقنا مع جمال مازال ساريا ولا توجد أي مشاكل في إتمام التعاقد والذي من المقرر أن يمتد لموسمين ونصف."

وأوضح يونس أن اللاعب صاحب الـ30 عاما سيحصل على مقدم التعاقد عقب حصول لاعبي الفريق على مستحقاتهم المتأخرة.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون عمر جمال خامس لاعب ينضم إلى الفارس الأبيض هذا الموسم عقب أحمد علي ومؤمن زكريا وعرفة السيد وياسر إبراهيم.

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