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كرة يد - المنتخب يتوجه من التشيك للجزائر للمشاركة في أمم إفريقيا

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كرة يد - المنتخب يتوجه من التشيك للجزائر للمشاركة في أمم إفريقيا كرة يد - المنتخب يتوجه من التشيك للجزائر للمشاركة في أمم إفريقيا

(/أ ش أ/) - يتوجه المصري لكرة اليد غدا الاثنين إلى الجزائر من جمهورية التشيك حيث يقيم معسكره التدريبي الأخير وذلك للمنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام البطولة بالجزائر خلال الفترة من 15 حتى 26 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب المصري مساء اليوم الأحد معسكره الأوروبي الذي اختتمه بجمهورية التشيك بعد جولة في سويسرا وأسبانيا والنمسا.

وخاض منتخب دورة ودية في مدريد مع منتخبات اسبانيا والسويد والبرازيل كما لعب مع منتخب النمسا.

وكان المنتخب المصري افتتح رحلته الاوروبية بالمشاركة في بطولة سويسرا الدولية الودية والتي لعب خلالها ثلاث مباريات أمام روسيا وروسيا البيضاء وسويسرا.

وتلعب مصر في بطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات السنغال والكاميرون وليبيا والجابون وأخيرا مع تونس حسب ترتيب المباريات.

المجموعة الثانية فتضم الجزائر والمغرب وأنجولا والكونجو الديمقراطية والكونجو ونيجيريا.. ويتأهل من كل مجموعة أربعة فرق لدور الثمانية ثم تستكمل البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر 18 لاعبا هم:

محمود جابر وعلي زين ويحيى الدرع وأحمد علاء واسلام حسن ومحمد هشام بسيوني ومحمد علاء وممدوح طه وعماد عبد الوهاب ومحمود فايز ومحمد سند وكريم هنداوي ومحمد خليل وحمادة النقيب وإبراهيم المصري وأحمد عبد الرحمن ومحمد ممدوح هاشم ووسام سامي.

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