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85 % يوافقون على الدستور فى نتيجة "محاكاة الاستفتاء" بـإعلام بنها

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85 % يوافقون على الدستور فى نتيجة "محاكاة الاستفتاء" بـإعلام بنها 85 % يوافقون على الدستور فى نتيجة "محاكاة الاستفتاء" بـإعلام بنها

أجرى مركز النيل للإعلام بمحافظة القليوبية نموذج لمحاكاة إحدى لجان الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة، المقرر الاستفتاء عليها خلال يومى 14 و15 من الشهر الجارى للمشاركين فى الندوة التى نظمها المركز حول الإعلام وتنمية الوعى بالدستور.

وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام - فى تصريح له اليوم الأحد - إن نموذج المحاكاة يأتى فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتنمية وعى المواطنين بالدستور وذلك بالتعاون والتنسيق مع حملة "مستقبل وطن" وجامعة بنها ، مشيرا إلى ان النتيجة جاءت بموافقة 85% على الوثيقة الدستورية و7% غير موافقين و8% قرروا مقاطعة الاستفتاء، حيث وضع المشاركون استمارات استطلاع الرأى فى صندوق الاقتراع وتم الفرز وإعلان النتيجة.

وأكد عرفة أنه تم إعداد نسخة صوتية لمسودة الدستور الجديد وبثها من خلال موقع الهيئة العامة للاستعلامات ومركز النيل على الإنترنت كخدمة يتم تقديمها للمكفوفين إضافة إلى تحميل صورة ضوئية من الدستور على نفس الموقع فضلا عن طباعة عدد من نسخ الدستور لتوزيعها على مواطنى القليوبية ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية وحثهم على الخروج والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد.
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