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هيئة النيابة الادارية تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

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هيئة النيابة الادارية تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور هيئة النيابة الادارية تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

كتب : محمد العمدة الأحد 12-01-2014 17:26

قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، إن المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس الهيئة، أنشأ غرفة عمليات رئيسية بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية لمتابعة الاستفتاء على الدستور.

وأضاف "خطاب" أن الغرفة تلقت استفسارات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على لجان الاقتراع والذين بلغ عددهم حوالي 3000 مستشار وعضو بكافة المحافظات.

وحددت غرفة عمليات النيابة الإدارية أرقام تليفونات 01285551999- 01285551550 – 25787699 – 25745499، بإشراف حاتم جعفر مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية لتلقي استفسارات المستشارين والأعضاء والإداريين بالنيابة الإدارية.

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