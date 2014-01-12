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دعوى قضائية تطالب بوقف بث "الصندوق الأسود" وغلق "القاهرة والناس"

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دعوى قضائية تطالب بوقف بث "الصندوق الأسود" وغلق "القاهرة والناس" دعوى قضائية تطالب بوقف بث "الصندوق الأسود" وغلق "القاهرة والناس"

كتب : محمد العمدة ورحاب عبد الله منذ 53 دقيقة

أقام كل من عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومصطفى النجار، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف بث برنامج "الصندوق الأسود الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحيم علي، وغلق قناة "القاهرة والناس".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24378 لسنة 68 قضائية، كلًا من المنطقة الحرة الإعلامية، وشركة "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة "القاهرة والناس"، والهيئة العامة للاستثمار، بصفتهم.

واعترضت الدعوى على ما أذيع عبر برنامج "الصندوق الأسود"، واستندت إلى أن البرنامج خرج عن مواثيق الشرف الإعلامي وتطرق إلى نشر أسرار الحياة الشخصية، وانتهك حرمة الحياه الخاصة، ونشر تسجيلات خاصة مهمة دون إذن مسبق من النيابة العامة.

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