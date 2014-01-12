"الحساء الحارق" لخسارة وزنك

توصّلت دراسة أمريكية صادرة عن "وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة"، إلى حمية غذائية ترتكز على تناول نوع معيّن من الحساء، يحتوي على مكوّنات ذات نسب عالية من مضادات الأكسدة، ثبت أنها تعمل على زيادة معدّل الأيض بالجسم وتحسّن عملية إحراق الدهون فيه.وبعد تناول نساء يعانين السمنة، تبلغ أوزانهن نحو 95 كيلوغراماً فما فوق، هذا الحساء على مدى 4 أسابيع متصلة، لاحظت أن 75% منهن فقدن من 5 إلى 7 كيلوغرامات في الأسبوع الأول، ما جعل الباحثون يطلقون عليه اسم "الحساء الحارق".

"سيدتي نت" تطلع من اختصاصية التغذية نوال البركاتي، على مكوّنات "الحساء الحارق"، مع الإشارة إلى أنّه يجب تناوله قبل موعد الوجبة الرئيسة بنصف ساعة.

يحتوي "الحساء الحارق" على الخضر التي تتمتّع بالخصائص التالية:إدرار البول وتطهير الجسم من السموم ومقاومة احتباس السوائل في الجسم وإذابة "السلولايت" وامتصاص الدهون من الأمعاء وإبطاء تحويلها جزئياً إلى نسيج شحمي في الجسم.

وهذه لمحة عن فوائد أبرز الخضر التي يحتويها "الحساء الحارق":

• الثوم: تحتوي 100 غرام من الثوم على 135 سعرة حرارية، أي بمعدّل 4 سعرات حرارية لكل فصّ منه.وهو يدرّ البول ويزيل الرواسب الضارة المتراكمة في الجسم. وينصح بتناول القليل من البقدونس للتخلّص من رائحة الفم المزعجة التي يسبّبها الثوم.

• الكراث: يعرف بـ "الخضر المضاد للماء".وهو يعالج احتباس السوائل في الجسم ويخلّص من السموم ويقضي على "السلولايت".

• الطماطم: غنيّة بالفيتامينات وفقيرة بالسعرات الحرارية، تدرّ البول وتكافح "السلولايت" وتخلّص الجسم من الشهيّة نحو تناول المواد السكريّة أو الدهون، بفضل الألياف الموجودة فيها.

• الفلفل الحلو: يحتوي، خصوصاً الأحمر منه، على مادة "البيتا كاروتين" المضادة للأكسدة، والبوتاسيوم والقليل من الكالسيوم والماغنسيوم والحديد، فضلاً عن فيتاميني "إي" E و"سي" C المضادين لتكوّن النسيج الشحمي بالجسم.وينتج عن تناول كل 100 غرام من الفلفل 22 سعرة حرارية فقط، ما يجعل منه معزّزاً جيداً للشبع ومعدّلاً للشهية.

وصفة "الحساء الحارق":

_ المقادير: 4 فصوص من الثوم وحبتان من البصل و4 حبات من الكراث وحبة صغيرة من الملفوف وعود من الكرفس وحبتان من الفلفل الحلو الأحمر أو الأخضر وحبتان من الطماطم وحبتان من الباذنجان و3 أعواد من الهليون و3 لترات من الماء وعرق من البقدونس و3 أوراق غار وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، والقليل من البهار الحار والملح.

_ طريقة التحضير: تغسل الخضر، ثم تجهّز كما يلي: يطحن الثوم ويقطّع كلّ من الباذنجان والبصل والكراث والملفوف إلى دوائر، على أن يتمّ الاحتفاظ ببعض عروق الكراث الخضراء.تفرم الطماطم فرماً ناعماً، يقطع الفلفل الحلو إلى مكعبات.تسلق الخضر في الماء حتى تنضج، ويضاف زيت الزيتون وأعواد الهليون والبقدونس والبهار وورق الغار والملح.

ملاحظة: يجب عدم ترك الحساء لوقت طويل على النار حتى لا يفقد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضر، على ألا تخلط أو تطحن مكوّناته في الخلاط الكهربائي، تلافياً لئلا تضيع منها خصائص الألياف التي تساعد على الحدّ من الشهية وتعزيز الشبع.

شاهدي أيضاً:

كيف تعزّزين الصلة بين عقلك وجسمك لإنقاص وزنك؟