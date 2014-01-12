أبو عيطة يبحث مع المدير العام لمنظمة العمل العربية أوجه التعاون المشترك

بحث كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة اليوم الأحد مع أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة علي صعيد العمل العربي المشترك .

وقال الوزير، خلال اللقاء، إنه بحث مع المدير العام الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي والمقرر عقدها بالقاهرة أوائل إبريل القادم والذى سيكون فرصة سانحة لتعزيز العمل العربي المشترك وإرسال رسالة للمجتمعين العربي والدولي حول مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر والتغير الذي حدث للأفضل بعد ثورتين نابعتين من إرادة مصرية خالصة .

ومن جانبه، أكد لقمان اعتزازه وتقديره لحكومة وشعب مصر وحرصه علي تنفيذ قرار المؤتمر العام بانعقاد الدورة القادمة في مصر وأن رئاسة المؤتمر طبقاً للقاعدة المتعارف عليها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي القاعدة التي يحترمها ويقدرها كل الوزراء العرب.

و دعا لقمان إلي أهمية مشاركة مصر في منتدى التشغيل بالرياض أوائل فبراير القادم حيث أعلن وزير القوى العاملة أن مصر ستشارك بوفد وزاري رفيع المستوي في منتدى التشغيل بالرياض دعماً لهذا الموضوع الهام وتأكيداً علي دور السعودية المحوري في العمل العربي المشترك .

أ ش أ