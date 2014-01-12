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مؤتمر جماهيري بستاد الفيوم لتأييد الدستور بحضور المحافظ

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مؤتمر جماهيري بستاد الفيوم لتأييد الدستور بحضور المحافظ مؤتمر جماهيري بستاد الفيوم لتأييد الدستور بحضور المحافظ

مؤتمر جماهيرى بستاد الفيوم

نظمت القوى الثورية والسياسية بالفيوم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرع ثقافة الفيوم، مؤتمرا جماهيرا حاشدا لتأييد الدستور بستاد الفيوم بحضور الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم.

شهد المؤتمر عدد من العروض الفنية والرياضية لفرق قصر الثقافة والأندية الرياضية وذلك لتأييد الدستور.

ودعا الدكتور حازم عطيه الله محافظ الفيوم خلال المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.

وأشار عطيه إلى أن تشهد عرس الديمقراطية ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاح الدستور حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان.

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