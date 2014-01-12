أكبر معمرة مصرية في بريطانيا تحرص على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء

حرصت أكبر معمرة مصرية في بريطانيا السيدة ماتيلدا حنا جبريال على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في السفارة المصرية في لندن.

> وأعربت السيدة ماتيلدا 94 عاما لدى لقاءها بالسيد السفير أشرف الخولي سفير مصر في العاصمة البريطانية عن تأييدها لمشروع الدستور وللفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.

يذكر أن المصريين المغتربين لايزالون يتوافدون على مقر السفارة المصرية للادلاء بصوتهم في آخر يوم.

ومن المقرر أن تغلق السفارة أبوابها الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة البريطانية استعدادا لعملية فرز الأصوات.

أ ش أ