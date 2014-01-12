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غرفة العمليات الرئيسية بالمنيا تناقش انتشار قوات التأمين على لجان الاستفتاء

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غرفة العمليات الرئيسية بالمنيا تناقش انتشار قوات التأمين على لجان الاستفتاء غرفة العمليات الرئيسية بالمنيا تناقش انتشار قوات التأمين على لجان الاستفتاء

12 يناير 2014 | 5:25 مساءً

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غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا

غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا

بدأت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا اعمالها بمناقشة الاستعدادات النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور وتأمين اللجان بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء أ.ح أحمد يسرى قائد قوات التأمين واللواء أسامة ضيف السكرتير العام.

وقال المحافظ أنه تم مناقشة انتشار رجال القوات المسلحة على المقار الانتخابية والبالغ عددها 706 مقر انتخابي إضافة لمقر للمغتربين تضم 1595 لجنة انتخابية وسبل تأمينها من الداخل والخارج وتجهيزها لاستقبال 2 مليون و808 ألف مواطن.

وأكد المحافظ أن القوات سوف تتسلم اللجان اعتبارا من الغد وسوف تنتهي عملية التوزيع الساعة الثانية عشر ظهرا وأكد أنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بوسائل الراحة وتحديد مواقع لراحة كبار السن والمرضى.

 

2014-01-12

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