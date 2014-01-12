غداً..ندوة لـ”تيار المستقبل” لدعم الدستور بمركز ثقافة كفر شكر بالقليوبية

تشهد مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية غداً ندوة لحملة “مستقبل وطن” بالتعاون مع “تيار المستقبل” لدعم الدستور ، بحضور عمرو درويش عضو لجنة الخمسين ، و شادي عبد اللطيف و محمد جرامون أعضاء المكتب التنفيذي لـ”تيار المستقبل” و هاجر أحمد منسقة حملة “مستقبل وطن” بالقليوبية.

من جانبها قالت هاجر أحمد منسقة حملة “مستقبل وطن”، :”إن الحضور لأول مرة سيشمل ذوي الإعاقة و هم الأستاذ حمدي عفيفي ممثلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة و الاستاذ سامي أحمد المستشار السياسي لذوي الاحتياجات الخاصة”.

في سياق متصل قال محمد جرامون ،:” إن تيار المستقبل سيشهد في الفترة القادمة انفتاحة جغرافية أكبر ليشمل جميع المحافظات للمصرية كهدف استراتيجي لجمع الشباب المؤمن بأهداف ثورتي يناير و يونيو و من أجل إعلاء مصلحة مصر أولاً و تحقيق لشعار التيار مصر فوق الجميع”.