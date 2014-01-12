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غداً..ندوة لـ”تيار المستقبل” لدعم الدستور بمركز ثقافة كفر شكر بالقليوبية

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غداً..ندوة لـ”تيار المستقبل” لدعم الدستور بمركز ثقافة كفر شكر بالقليوبية غداً..ندوة لـ”تيار المستقبل” لدعم الدستور بمركز ثقافة كفر شكر بالقليوبية

تشهد مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية غداً ندوة لحملة “مستقبل وطن” بالتعاون مع “تيار المستقبل” لدعم الدستور ، بحضور عمرو درويش عضو لجنة الخمسين ، و شادي عبد اللطيف و محمد جرامون أعضاء المكتب التنفيذي لـ”تيار المستقبل” و هاجر أحمد منسقة حملة “مستقبل وطن” بالقليوبية.

من جانبها قالت هاجر أحمد منسقة حملة “مستقبل وطن”، :”إن الحضور لأول مرة سيشمل ذوي الإعاقة و هم الأستاذ حمدي عفيفي ممثلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة و الاستاذ سامي أحمد المستشار السياسي لذوي الاحتياجات الخاصة”.

في سياق متصل قال محمد جرامون ،:” إن تيار المستقبل سيشهد في الفترة القادمة انفتاحة جغرافية أكبر ليشمل جميع المحافظات للمصرية كهدف استراتيجي لجمع الشباب المؤمن بأهداف ثورتي يناير و يونيو و من أجل إعلاء مصلحة أولاً و تحقيق لشعار التيار مصر فوق الجميع”.

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