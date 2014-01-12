زياد بهاء الدين يفتتح مصنعين فى أسيوط لإنتاج الألبان والبلاستيك

افتتح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط مصنعين جديدين الأول فى مجال الصناعات الغذائية، لإنتاج الزبادى، واللبن الرايب، والثانى لإنتاج البلاستيك باستثمارات تصل إلى 211 مليون جنيه، كما تفقد الوزيران مصنعين آخرين فى مجال المستلزمات الطبية وإنتاج الدقيق والعلف الحيوانى باستثمارات تبلغ 205 ملايين جنيه.

جاء ذلك، خلال زيارة الوزيرين إلى محافظة أسيوط، التى قاما خلالها أيضاً بتفقد منطقتى العوامر، والزرابى الصناعيتين، وإحدى الجمعيات لصغار المزراعين المتخصصة للزراعات التصديرية، كما تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بالبدارى.

وتأتى هذه الزيارة، فى إطار اهتمام الحكومة بمحافظات الصعيد والعمل على تنميتها، وتطويرها، واستكمال كافة المشروعات داخل تلك المحافظات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بهاء الدين، فى بيان له اليوم الأحد، أن زيارته اليوم لمحافظة أسيوط برفقة وزير التجارة والصناعة فى زيارة موسعة للمناطق الصناعية، تأتى تأكيدًا لاهتمام ومسئولية الدولة، لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية فى الصعيد، حتى تتحقق التنمية، وتزيد فرص العمل والقدرة الإنتاجية للمصانع، ليتحقق التكامل بين دور الحكومة ومجهودات القطاع الخاص، وذلك ليتحقق الاستغلال الأمثل للأموال التى أنفقت فى الماضى لترفيق المناطق الصناعية، وتؤتى ثمارها لأهل صعيد مصر.

ومن ناحية أخرى، عقد الوزيران ومحافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع مستثمرى المحافظة، تناول أهم المشكلات، والتحديات التى تواجه المستثمرين، والحلول اللازمة لها، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظة أسيوط لترفيق منطقتين عرب العوامر وبنى غالب الصناعيتين بإجمالى 64 مليونًا و675 ألف جنيه بواقع 20 مليون، و895 ألفًا لمنطقة عرب العوامر الصناعية، و43 مليونًا و78 ألفًا لمنطقة بنى غالب الصناعية.

كما أشار اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط أن زيارة وزيرى الصناعة والتعاون الدولى للمحافظة هى رسالة بأن الحكومة حريصة على دعم وتنمية محافظات الصعيد من خلال مشروعات حقيقية تسهم فى إيجاد فرص عمل لشباب الصعيد، لافتا إلى أن المواطنين فى أسيوط يدعمون توجهات الدولة فى خططها التنموية، كما أنهم يساندون الدولة فى الاستفتاء على الدستور، لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجتمع الأعمال بأسيوط بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لدعم التنمية، والاستقرار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

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