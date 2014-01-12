تقرير: يونايتد عاد للانتصارات بعد محادثات بين مويس مع فيرجسون

(/أ ش أ/) - ذكرت صحيفة صن داي بيبول البريطانية أن السبب في عودة مانشستر يونايتد للنتائج الإيجابية هو اجتماع بين مدرب الفريق ديفيد مويس مع أيقونة النادي أليكس فيرجسون.

وجاء الفوز على سوانسى فى أولد ترافورد ليضع حدا للهزائم الثلاث المتتالية التى تعرض لها الشياطين الحمر فى مبارياتهم الأخيرة السابقة على لقاء الأمس .

وذكر التقرير أن فيرجسون تحدث مع مويس حول أوضاع الفريق حيث التقى به بالفعل الأسبوع الماضى وأكد له أن يحظى بمساندة كاملة من الجميع فى النادي.

كما قالت الصحيفة إن فيرجسون أكد لمويس أنه سيتم توفير اعتمادات مالية ضخمة له لشراء لاعبين متميزين يدعم بهم صفوف الفريق الصيف القادم .

وكان الكثيرون قد انتقدوا وجود فيرجسون بكثرة ضمن الجماهير التى تشاهد مباريات يونايتد هذا الموسم حيث قالوا إن ذلك يمثل ضغطا إضافيا غير ضرورى على كاهل خليفته الذى يعانى من ضغوط كبيرة بالفعل لاسيما مع استمرار تعثر مسيرة الفريق بصورة واضحة منذ بداية الموسم .