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تنس - توميتش: يمكنني الفوز على نادال

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تنس - توميتش: يمكنني الفوز على نادال تنس - توميتش: يمكنني الفوز على نادال

سيدني (أستراليا)، (إفي): أبدى لاعب التنس الأسترالي برنارد توميتش تفاؤله إزاء أول لقاءاته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، أمام الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين.

وقال توميتش، في مقابلة مع موقع البطولة: "مواجهة رافايل نادال صعبة للغاية، ستكون مباراة شاقة. يجب علي أن أستعد على النحو الأمثل واللعب بشكل جيد للغاية كي أحظى بفرصة للفوز بالمباراة".

وأوضح اللاعب الأسترالي، الذي خسر نهائي بطولة سيدني أمام الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، "كل شيء ممكن هذه الأيام، والآن أنا في حالة بدنية جيدة وأنا على ثقة بأنه بامكاني الفوز عليه".

وأشار إلى أن مواجهة نادال ستكون مختلفة عن لقاء اللاعب الأرجنتيني الذي تغلب عليه بنتيجة 6-3 و6-1 في 53 دقيقة، موضحا "ديل بوترو يلعب بشكل رائع. لقد فاز على كل اللاعبين الذين شغلوا المراتب العشر الأولى في التصنيف".

وأضاف "في النهائي لعب (ديل بوترو) بشكل جيد للغاية، ولم تكن أمامي أي فرصة لمجاراته، ولكن لا يمكن مقارنة هذه المباراة بمواجهة نادال".

وأكد "ربما أمام نادال يكون أمامي فرصة. أعرف أنه علي اللعب بشكل جيد للغاية، اذا أردت أن أحافظ على حظوظي، وأفضل بكثير مما ظهرت به في المباراة الأخيرة، ولكن لا يزال أمامي يومان كي أستعد".

وسبق لتوميتش أن واجه نادال في مناسبة واحدة في البطولة ذاتها ولكن نسخة عام 2011 حينما خسر الأسترالي بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و7-5 و6-3.

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