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أجويرو: ميسي الأفضل حتى لو سجل هدفا واحدا في العام

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أجويرو: ميسي الأفضل حتى لو سجل هدفا واحدا في العام أجويرو: ميسي الأفضل حتى لو سجل هدفا واحدا في العام

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني سرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن مواطنه ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو "الأفضل حتى لو سجل هدفا واحدا في العام".

وقال أجويرو، في تصريحات صحفية: "ميسي لاعب من كوكب آخر، ودائما ما كان اللاعب الأفضل في العالم. بالنسبة لي هو الأحق بالكرة الذهبية"، التي يعلن الفائز بها في حفل يقام غدا الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية.

وأوضح "كريستيانو (رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني) قدم أمورا جيدة للغاية في ريال مدريد، ولكن ميسي هو الأفضل دائما حتى لو سجل هدفا واحدا".

وعلى صعيد آخر، تحدث أجويرو عن إصابته قائلا "الاصابة تتحسن شيئا فشيء. بدأت في الركض في الملعب وتدربت بالكرة. كل الأمور تسير على نحو جيد. سأكون جاهزا للعودة الأسبوع المقبل".

وأضاف "في انجلترا هناك الكثير من المباريات. لعبت جميعها تقريبا، ولم أتخيل أنني سأصاب في السمانة. انها المرة الأولى التي أتعرض فيها لشيء قوي كهذا".

وأشار إلى صعوبة مواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، موضحا "ستكون مباراة رائعة. انه الفريق الأفضل في العالم وسيكون لقاء صعبا. نحن بحالة جيدة ولدينا فريق جيد".

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