ميسي على رأس وفد برشلونة لحفل تسليم الكرة الذهبية

برشلونة، (إفي): يترأس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وفد ناديه لحفل تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها في السنوات الأربع الماضية.

ويضم الوفد بجانب ميسي كل من البرازيليين نيمار دا سيلفا وداني ألفيش والإسبانيين شابي هرنانديز وأندريس إنييستا وخمسة اداريين من ضمنهم المدير الرياضي، أندوني زوبيزاريتا.

ويتنافس ميسي على الجائزة مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري أيقونة بايرن ميونيخ الألماني.

هذا فيما ينافس نيمار على جائزة (بوشكاش) لأفضل هدف وهو الذي سجله في النسخة الماضية بكأس القارات أمام اليابان.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي حصل على هذه الجائزة في نسختها الماضية بهدف سجله مع فريقه السابق سانتوس في مرمى فلامنجو.

هذا فيما يسافر كل من شابي وإنييستا وألفيش بموجب ترشحهم للفريق المثالي لـ(فيفبرو)، نقابة لاعبي كرة القدم العالمية.

ويضم الوفد أيضا رئيس النادي ساندرو روسيل ونائبه للشئون الرياضية جوزيب ماريا بارتوميو ورئيس القسم الاقتصادي والاستراتيجي مانيل أرويو.