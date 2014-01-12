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«المرصد»: 700 قتيل في المعارك بين «داعش» ومقاتلي المعارضة السورية

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن نحو 700 شخص قتلوا خلال 9 أيام، من المعارك الدائرة بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» ومقاتلي المعارضة السورية.

وأضاف المرصد أن عدد الذين قتلوا منذ 3 يناير وحتى 11 يناير ارتفع إلى 697 شخصًا، وذلك خلال الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة، ومقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماه ودير الزور وحمص.

وأشار المرصد إلى مقتل 351 مقاتلًا معارضًا خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب وتفجير سيارات مفخخة، بينهم 53 أعدموا على يد العناصر الجهاديين.

وقال المرصد في وقت سابق، الأحد، إن 16 تفجيرًا انتحاريًا نفذها عناصر جهاديون، استهدفت مقاتلي المعارضة منذ بدء المعارك بين الطرفين.

وأوضح المرصد أن «مصير المئات الذين تعتقلهم الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ أشهر لا يزال مجهولًا، مثل مصير مئات الأسرى من الدولة الإسلامية لدى الكتائب المقاتلة».

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