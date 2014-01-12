استئناف جلسة محاكمة القرن للاستماع لشهادة إبراهيم عيسى

بدأت جلسة اعادة محاكمة مبارو ونجليه علاء وجمال وزير داخليته ومساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم للاستماع لأقوال الصحفي إبراهيم عيسى.

كان الصحفي إبراهيم عيسى أكد أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، فى قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا، إن المتظاهرين بدأو يلقون الحجارة على قوات الأمن ردا على الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة على المتظاهرين.

وأضاف “عيسى” أن المتظاهرين توقفوا عن إلقاء الحجارة واستجابوا وهتفوا “سلمية سلمية”، مضيفًا أنهم عادوا إلى محيط مسجد الاستقامة حوالى الساعة الرابعة.

وذكر عيسى أنه رأى قوات الأمن وهى تفتح صفوفها وتسمح للمتظاهرين للعبور الى شارع مراد، وأنه عاد الى المسجد مرة أخرى وخرج معه الدكتور البرادعى من المسجد والدكتور أسامة الغزالي حرب، ثم عاد إلى المظاهرة لأنه كان الشخصية الوحيدة العامة الموجودة فى المظاهرة وأن المتظاهرين أحاطوا به وسألوه أين الوجهة الأخرى فاخبرهم إلى شارع مراد.

وأشار إلى أن قوات الأمن اختفت تماما ثم انطلق مع المتظاهرين فى مظاهرة سلمية تماما ولم يكن فيها لا تواجد شرطى ولا أى مظاهر العنف حتى مروا على كنيسة فجرى شباب لحماية الكنيسة الموجودة بشارع مراد، منوها إلى أنها المرة الأولى التى هتف فيها” الشعب يريد إسقاط النظام” وردد شعارات أخرى ضد امن الدولة وشعارات اجتماعية مثل البطالة والغلاء، “ثم مروا على السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة ولم يكن هناك تواجد للشرطة أمام المديرية أو السفارة وكانت المظاهرة كبيرة وتعدت مئات الألوف على كوبرى الجلاء ووجدنا أعدادا ضخمة قادمة من مناطق أخرى وتجمعنا من الجلاء حتى حدود كوبري قصر النيل وكانت حوالى الخامسة مساء جمعة الغضب ثم رأينا قنابل الغاز تلقى من قوات الشرطة ثم سمعنا عن إصابات وقتل، وقدم لى بعض الشباب فوارغ الطلقات وقالو إنها رصاص حى ولكنى لم أتأكد منها لأنى لم أراها من قبل ثم جاء الظلام بالإضافة إلى إطلاق الغاز بكثافة ثم خرج بعض المتظاهرين مسرعين واخبرونا بان رصاص حى يطلق من اسطح الجامعة الامريكية مما يعد خطرا على حياتنا وبقينا فى اماكنا وسمعنا قنابل الغاز.

وأكد أن بعض المتظاهرين أخبروه عن هجوم واقتحام مبنى الحزب الوطنى فتوجه ورأى متظاهرين يخرجون وبعضهم يحمل مقاعد والبعض يحمل أجهزة تكييف، واشتعلت النيران فى المبنى في الوقت الذي اندفعت خلاله سيارات الأمن المركزى ناحية قصر النيل وبعض المتظاهرين حاولوا اللحاق بها .

وأضاف أن بعض العربات انحرفت سائقها نحو الجزيرة بين الطريقين وكانت خالية من أى جنود، وحاول المتظاهرون الاعتداء على السائق لكنهم تدخلنا بسرعة وأبعدوهم عن أى عمل مشين ويشوه المظاهرة السلمية .

وتابع”عيسى”: “عدت إلى الميدان مرة أخرى في حوالي الساعة الثانية ليلا حيث لم تكن هناك قوات الأمن فى بداية الليل وبدا أن المتظاهرين سيطرو على الميدان، وقد شاهدت القوات المسلحة وسط حفاوة من المتظاهرين فى الوقت كانت في الاتصالات مقطوعة و لم يكن من الممكن التحقق من سرعة ودقة الأخبار الصحيح وغير الصحيح”.

كما قال” يوم 28 يناير الوجوة السياسية والشخصيات العامة وأعضاء الاحزاب لم يكن موجودين فى هذ التوقيت، ولكن بعد ذلك كان لهم حضور ويديرون النقاشات ولم أرى فى ميدان التحرير أي إطلاق نار من قبل الشرطة فى منطقة كوبرى قصر النيل وسمع من بعض المتظاهرين حول إطلاق النار وكنت أرى أجساد تحمل على الأكتاف ومصابين وقتلى برصاص حي ولم ارى الرصاص والأجساد ولكن كنت اسمع وكنت اسلم بصحتها لأنى كنت أرى غاز ومواجهات أمنية ولم أكن فى موضع المحقق أو الخبير أو الصحفى الذى يجرى تحقيق استقصائي لأثبت صحة ما يقال وكنت أرى قوات تحمل أسلحة لكنى لا أعرف أي أسلحة وما رأيته هي بندقية تشبه بندقية الصيد” .

الجدير بالذكر أن جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق وحبيب العادلى قد حضروا من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام , وكذلك مساعدي “العادلي” الستة المتهمين في القضية وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وحضور مبارك فى منتصف الجلسة.