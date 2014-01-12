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عبدالحفيظ : فوز الأهلي بدوري الأبطال وأبوتريكة بلقب الأفضل “معادلة صعبة”‎

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عبدالحفيظ : فوز الأهلي بدوري الأبطال وأبوتريكة بلقب الأفضل “معادلة صعبة”‎ عبدالحفيظ : فوز الأهلي بدوري الأبطال وأبوتريكة بلقب الأفضل “معادلة صعبة”‎

ارشيفية

 قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي: ” إن الفوز بلقب أفضل نادٍ إفريقي للمرة الثانية على التوالي يُحسب للجهاز الفني واللاعبين، لما بذلوه داخل الملعب على مدار السنتين وتحقيق بطولة إفريقيا في ظل توقف النشاط الرياضي”.

وأشار عبد الحفيظ خلال تصريحات اختص بها موقع الرسمي للأهلي إلى : ” أن ما حققه الأهلي يعتبر معادلة صعبة”، مشيرًا إلى أن دوافع اللاعبين كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.

و أكد عبدالحفيظ أن حصول النجم المعتزل أبوتريكة على لقب أفضل لاعب للمرة الثالثة في تاريخه جاء بعد مجهود من اللاعب في إطار الفريق الذي يسعى دومًا إلى هدف واحد وهو تحقيق البطولات.

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